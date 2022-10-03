الكشف والعلاج لـ505 مواطنين فى قافلة لجامعة قناة السويس ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

توجهت قافلة الجامعة التنموية الشاملة إلى وحدة طوسون الصحية التابعة لقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية يأتى ذلك استمراراً لمشاركة جامعة قناة السويس فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة مستمرة فى تقديم الدعم الكامل لأهالينا فى قرى الإقليم، وذلك وفق التوجهات والمبادرات القومية وأبرزها مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى والريف المصرى.

وتابع الدكتور مندور أن الجامعة قدمت الكشف والعلاج بالمجان لـ 505 مواطنين بالقرية، فضلا عن التثقيف الصحى ورفع درجة وعى المواطنين بمرض الأنيميا لدى الأطفال، والتغذية السليمة، والنظافة الشخصية خاصة لدى الأطفال فى سن المدارس، وفيروس جدرى القرود وطرق الوقاية منه.

وفى مجال الإرشاد الزراعى أقيمت ندوة لمجموعة من المزارعين حول المشاكل التى تواجه محاصيل الخضر والفاكهة وطرق علاجها من الرى والتسميد الجديد، مع صرف وتوزيع المبيدات الزراعية بالمجان والموصى بها من قبل أساتذة الجامعة.

وعن الخدمات البيطرية التى تم تقديمها من قبل أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البيطرى فقد تم الكشف على عدد 971 حالة ما بين دواجن وابقار واغنام وماعز، مع صرف الأدوية اللازمة لكل حالة.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على تنفيذها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.