وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين مخاوف من أن قضية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" سيجري حلها بسرعة: "لقد سمعنا حقًا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من "الناتو"، فهناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع وهناك دول لا تدعمه".

وأضاف"على أي حال،يشير الجميع إلى قاعدة الإجماع ولذلك فإننا نتابع هذا القرار بعناية شديدة ، ونُذكر أن توجه أوكرانيا نحو الحلف وتأكيد عضوية أوكرانيا المستقبلية فيه كان أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة"، يٌذكر أن الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق أن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى "الناتو" على أساس عاجل .

ومن جانبه قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي:"إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير مناسب الآن". وأقر الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بحق كل دولة في تحديد مسارها الخاص، مؤكدا على سياسة "الباب المفتوح" في الحلف، ومشددا على أن "الناتو" سوف يركز جهوده حاليا على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها .

