القبض على عناصر تشكيل عصابى بأسوان لسرقتهم الكابلات الكهربائية وبيعها

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، قيام (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة أسوان)، بتقطيع كابلات الكهرباء وإشعال النيران بها، لاستخلاص خام الألومنيوم منها، وذلك بمدق ترابى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سيارة قيادة أحدهم "مُبلغ بسرقتها"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 1700 متر من أسلاك الكهرباء- دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية"- الأدوات المستخدمة فـى تقطيع الكابلات- كمية من مخدر الشابو).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة تلك الكابلات من إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وحيازتهم للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمادة المخدرة بقصد التعاطى، كما أضاف أحد المتهمين إمتلاكه لورشة حدادة كائنة بدائرة ذات المركز يستخدمها فـى تصنيع الأسلحة محلية الصنع، وبإستهداف الورشة أمكن ضبط (17ماسورة حديدية - 2هيكل بندقية خرطوش- 2 هيكل فرد خرطوش - 2 خزينة بندقية خرطوش – 13 "تتك" فرد خرطوش – 5 مقبض بندقية خرطوش - أدوات التصنيع). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.