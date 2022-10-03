اليوم السابع
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القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة في المنوفية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:19 م
القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة في المنوفية جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، أنه حال تواجده بدائرة المركز مستقلاً سيارة ملاكى قيادة أحد الأشخاص، وقيامهما بالدلوف من السيارة وتركها فى وضعية التشغيل، فوجئا بإستقلال شخص مجهول للسيارة وسرقتها وبداخلها حقيبة خاصة بالمبلغ "مستندات خاصة بعمله"، وسرقة متعلقات قائد السيارة (هاتف محمول – مبلغ مالى – حافظة نقود)، وأيد السائق المذكور ذلك. 
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (السيارة الـمُبلغ بسرقتها وبداخلها متعلقات المجنى عليه المستولى عليها - فرد محلى – عدد من الطلقات - سلاح أبيض " مطواة " – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – دراجة نارية "بدون لوحات" ومُبلغ بسرقتها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جريمة السرقة

سرقة سيارة

القبض على المتهمين بسرقة سيارة

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