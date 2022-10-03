اليوم السابع
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القبض على طالب لاتهامه بانتحال صفة ضابط لابتزاز سيدة في بورسعيد

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:06 م
القبض على طالب لاتهامه بانتحال صفة ضابط لابتزاز سيدة في بورسعيد القبض على طالب لقيامه بابتزاز سيدة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور، بتضررها من مستخدم هاتف "محدد"، لقيامه بإرسال رسائل لها على هاتفها المحمول عبر تطبيق "واتس آب"، منتحلاً صفة ضابط بقصد ابتزازها للتعرف عليها.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وضبطه، و بحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة.
 
كما أقر المتهم بقيامه بإستخدام طرق إحتيالية تمثلت فـى إنشاء حساب وهمى بإسم فتاة على موقع "فيس بوك" يقوم من خلاله بنشر منشورات على مجموعات تتضمن إعلانات على وظائف فـى مجال التدريس، وعقب قيام الفتيات والسيدات من راغبى العمل فـى هذا المجال بإرسال كافة بياناتهن له، يقوم بإختراق حسابات المجنى عليهم وإبتزازهن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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