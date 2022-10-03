القبض على المتهم بسرقة حقيبة سيدة في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، لاتهامه بسرقة حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، وإلقاء مادة كاوية على ابنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد سرقة أحد الأشخاص حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسجل خطر سرق حقيبة سيدة تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، وأثناء مطاردة ابنها للمتهم الذي فر هاربا بواسطة توك توك، ألقى المتهم مادة كاوية على ابن السيدة، ما أسفر عن إصابته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أن التوك توك مسروق، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.