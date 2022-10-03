اليوم السابع
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الغرف التجارية: إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:47 م
الغرف التجارية: إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتب محمد شعلان

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أكد محمد المصري، النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنهم يستهدفون جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية المباشرة لتعظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، لافتا إلى أن المستثمرين الكويتيين شاهدوا البنية التحتية في مصر ويرون أن الفرصة جيدة للاستثمار في مصر.
 
وأضاف محمد المصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن أعمالهم مع الجانب الكويتي هدفها زيادة الاستثمارات المشتركة وخلق طابع انتاجي كبير، مشيرا إلى أن هناك وحدة ستبقى منشأة وتحت رعاية من وزارة التجارة والصناعة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وتوفير كافة المعلومات وحل أي نزاعات.
 
وتابع: "الهدف من هذه الوحدة إعطاء إحساس للمستثمر بأن هناك رعاية ودعم من الدولة، خاصة وأننا نحتاج إلى زيادة الاستثمار المباشرة حتى نخرج من عنق الزجاجة من خلال انتاج سلع كثيرة كنا نستوردها من الخارج".

الغرف التجارية

الاستثمارات الكويتية

الاستثمارات في مصر

الحياة اليوم



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