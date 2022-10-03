العثور على جثة شاب داخل مقابر قرية المطمر بساحل سليم في أسيوط

عثر أهالى قرية المطمر بمركز ساحل سليم، على جثة شاب بمقابر القرية، دون معرفة ملابسات الواقعة، تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب بمقابر قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم.

وبالانتقال، وسيارة الإسعاف، وقوة من ضباط مباحث مركز ساحل سليم وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة شاب يرتدى كامل ملابسه، يدعى"م. م"، يبلغ عمره 22 عاما، بمقابر قرية المطمر التابعة إلى مركز ساحل سليم بأسيوط.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط وتحدث تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.