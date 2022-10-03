اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العاهل الأردنى يبدأ زيارة لسلطنة عمان الثلاثاء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 ص
العاهل الأردنى يبدأ زيارة لسلطنة عمان الثلاثاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارة رسمية، الثلاثاء، إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.


وتأتي زيارة الملك عبدالله- الذي ترافقه خلالها الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الهاشمي تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.


ومن المقرر أن يجري الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق مباحثات، في العاصمة العُمانية (مسقط) تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.


الأردن

الملك عبد الله الثاني

سلطنة عمان

الأردن وسلطنة عمان



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