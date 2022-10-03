اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:06 م
أكرم القصاص
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الصحة السنغافورية: 130 شخصا تلقوا جرعات غير صحيحة من لقاحات كورونا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:00 م
الصحة السنغافورية: 130 شخصا تلقوا جرعات غير صحيحة من لقاحات كورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الإثنين أن 130 شخصا تلقوا جرعات غير صحيحة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن وزير الدولة للصحة، جانيل بوثوتشيري، قوله أمام البرلمان إنه اعتبارا من 26 سبتمبر الماضي، تأثر 11 شخصا بجرعات زائدة، بينما تأثر 119 شخصا بنقص جرعة التطعيمات.
 
وأوضح بوثوتشيري أن من بين هؤلاء الأشخاص، سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، لكن لم يكن لديهم أي ردود فعل سلبية، بينما البقية، وهم من البالغين، تعافوا بهدوء.
 
ونوه بوثوتشيري إلى أنه في حالة حدوث أي أخطاء في إعطاء اللقاح، يتعين على مقدمي التطعيم إبلاغ وزارة الصحة في موعد لا يتجاوز ثلاث ساعات بعد الواقعة، وإبلاغ المرضى فورا، ومراقبة صحتهم من خلال مكالمات يومية على مدار سبعة أيام لضمان سلامتهم.

سنغافورة

وزارة الصحة السنغافورية

فيروس كورونا

كورونا فى سنغافورة



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