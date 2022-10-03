السجن 15 سنة لربة منزل زورت شهادة ميلاد طفلها في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمة "ن.م.أ" ربة منزل، بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بالتزوير فى أوراق رسمية بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة قسم ثانى سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتزوير شهادة ميلاد طفلها سيف بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وعلى خلاف الحقيقة ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.