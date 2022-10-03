الدوما الروسى يصادق على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا

وكالات

وافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية على مشروعات قوانين دستورية بقبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، وذلك عقب توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على معاهدات مع حكام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا، بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.

من جانبه أوضح عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريعات الدستورية أن دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية، وبعد تلقي مثل هذا الاقتراح من الكيان الراغب في الانضمام، يخطر رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما، وعقب توقيع المعاهدة الدولية، يطلب رئيس الدولة من المحكمة الدستورية التحقق من الامتثال لشروط المعاهدة الدولية، ويتم تقديم مشروع قانون دستوري اتحادي بشأن قبول كيان جديد للاتحاد الروسي إلى البرلمان.