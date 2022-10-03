اليوم السابع
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الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في الضالع

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:00 م
الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في الضالع الجيش اليمنى
أ ش أ

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تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، لهجوم حوثي في محافظة الضالع.


وقال مصدر عسكري - وفقًا لقناة "اليمن" الإخبارية - إن قوات الجيش تصدت لهجوم "غادر" للحوثيين شمال غربي الضالع استهدف مواقع عسكرية وقرى مأهولة بالسكان.


جدير بالذكر أن الهدنة في اليمن قد انتهت، أمس الأحد، بعد رفض الحوثي تمديدها.


وكانت الحكومة اليمنية قد علقت على فشل التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في اليمن مع جماعة الحوثي والتي انتهت في الثاني من الشهر الجاري.


وعبرت الحكومة - في بيان - عن أسفها قائلة: "رغم تعنت الحوثي، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء شعبنا نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقها الحوثي".


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الأوضاع فى اليمن

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