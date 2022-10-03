الجمعة.. أعمال محمد فوزي وأحمد صدقي بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة مجدي صابر مساء الجمعة المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ألحان الموسيقار الراحل محمد فوزي والموسيقار الراحل أحمد صدقي

يبدأ الحفل بتقديم أكابيلا من الحان الفنان محمد فوزى بمشاركة أطفال كورال فرقة أوبرا الإسكندرية .. ثم تشدو الفنانة هيام محمد بـ" لقيته لقيته.. عمري ما دقت الحب" ويغنى الفنان مصطفى سعد "طير بينا يا قلبي..إستعراض الزهور"

وتغني الفنانة مريم زينة"أنا قلبي خالي..يا أعز من عيني" ، ثم يقدم من الفنان أحمد رجب "ساكن في حي السيدة" ،"سنة وسنتين"

وبالفاصل الثانى من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقي"فتافيت السكر" ثم يغني الفنان محمد الخولي "يا جميل يا اللي هنا".. "صورة صورة"

وتشدو الفنانة آلاء أيوب ب"شوفت منام".."بحب اتنين سوا"ثم تقدم الفنانةهبة إسماعيل"كل دقة في قلبي..رايداك" ويختتم الحفل الفنان محمد متولي ب"تملي في قلبي..ياسلام يا سلام".

يشار إلي أن الفنان محمد فوزي تربع علي عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات في مصر حيث ترك بصمته الخاصة في الأغنية العربية ، قدم فوزى أول أغنية بدون أوركسترا وموسيقى، معتمدًا على أصوات الكورال فقط وهى أغنية «كلمني» بما يعرف بفن “الأكابيلا” الذى كان معروفا في أوروبا، وهو أول من أهتم بأغاني الأطفال.

كما يذكر أن الموسيقار أحمد صدقي ولد بمحافظة الجيزة، ظهرت موهبته الموسيقية منذ الصغر فشجعه والده على دراستها وألحقه بمعهد الموسيقى العربية إلى جانب دراسته بمدرسة الفنون التطبيقية، ولذلك أُطلق عليه نحات الموسيقى العربية، لحن للإذاعة برنامج عن "وفاء النيل" واستحوذ على النصيب الأكبر في تلحين برامجها الغنائية، حافظ أحمد صدقي على الطابع الشرقي في أعماله المتنوعة ووضع العديد من الألحان للمسرح الاستعراضي، منها "ليلة من ألف ليلة، زباين جهنم، ويا ليل يا عين"، وكانت أول ألحانه في السينما "يا هناوة حبي" التى شدت بها رجاء عبده، تلتها ليلى مراد بأغاني "الميه والهوا، رايداك".حصل على عدة جوائز وشهادات تقدير خاصة من الزعيم أنور السادات.



