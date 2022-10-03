الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبـو العـلا والسابق اعتماده بالقرار رقم 119 لسنة 2019 والمعـد بمعرفة المكتب الاستـشارى (المستشارون المتحدون) وذلك وفقًا لما يلى :

1 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.

2- إلغاء جميع خطوط التنظيم أو أى تخصيصات متعارضة مع المشروع .

3- الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

4- اعتماد استخد ام قطع الأراضى والاشتراطات البنائية والارتفاعـات لكـل قطعـة طبقًا للجدول الموضح بالرسم .

5- الإلتزام بعدم البناء على الحرم الخاص بمترو الأنفاق .

6- أقصى نسبة بناء (50٪) للدور الأرضى من مـساحة الأرض ، يسمح بعمل غرف مرافق للخدمات بدور السطح "فى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثـل آبـار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سـكنية بـل تكـون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء ال مقفلة للمصرح بها على أن لا يزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى" .

7- يراعى الالت زام بتوفير مسطحات وأما كن انتظار الـسيارات طبقًـا لاشـتراطات الكود المصرى لأماكن الانتظار لكل قطعة أرض وأخذ موافقة (جهاز هندسـة المـرور -الإدارة العامة للمرور) .

8- الالتزام بحد الردود الأمامية للقطع المطلة على شارع الجلاء والردود لقطع المشروع طبقًا لما هو موضح على الرسم .

9- الالتزام باستصدار التراخيص البنائية وتنفيذ كافة الأعمال علـى قطعـة الأرض طبقًا للتراخيص المنصرفة وللرسومات المعتمدة من جانب الحى المختص خـلال مدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقد نقل ملكية الأرض البديلة مع محافظة القاهرة (طبقًـا لمـا ورد بالعقود المحررة بين محافظة القاهرة والملاك) .

10- الحفاظ على المبانى المسجلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحـضارى والرجـوع للجهاز قبل التعامل على هذه المبانى.

11- الالتزام بجميع قرارات اللجنة التيسيرية المشكلة بقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 268 لسنة 2018 ، وعند وجود أى صعوبات تعوق تنفيذ ا لمشروع يرجع فـى ذلـك إلى اللجنة التيسيرية.