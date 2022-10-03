الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتعيينات في مجلس الدولة

كتب عبد الله محمود

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 20222، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1974، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

المادة الأولى: وذلك بالموافقة على تعيين مندوبين بمجلس الدولة، حيث جاء القرار كالتالى:

يعين مندوبا بمجلس الدولة، كل من المندوبيين المساعدين الواردة أسماؤهم، وذلك اعتبارا من 7 / 7 / 2021، وهم :

1 _ الأستاذ مصطفى محروس عبد العظيم عانم، على أن يكون لاحقا في ترتيب الأقدمية، للأستاذ محمد أبو بكر محمود على، وسابقا على الأستاذ محمد السيد حن غالى.

2 _ الأستاذ عمر بدوى إبراهيم عبد الوهاب، على أن يكون لاحقا في الأقدمية للأستاذ إسلام سميح محمد فتح ألله أبو العينين، وسابقا على الأستاذ أحمد عادل سعد بيومى.

3 _ محمود محمد جلال الدين حسن، على أن يكون لاحقا في الأقدمية للأستاذ عمر فتحى محمد فهمى جبريل، وسابقا على الأستاذ أحمد عبد العظيم منصور إبراهيم السيد.

4 _ الأستاذ أحمد مختار شوقى على، على أن يكون لاحقا في ترتيب الأقدمية للأستاذ أندرو مجدى ذكى غبريال، وسابقا على الأستاذ محمد صفا جاهين الحسينى.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزارة العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية .