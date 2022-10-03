التعليم العالى: جامعة الجلالة تستقبل 5000 طالب هذا العام

كتب ــ محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، حول استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتنظيم الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد لشرح نظام الدراسة، والتعريف بالأنشطة المُختلفة للجامعة.

وأفاد التقرير بتفقد القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، حيث تستقبل الجامعة هذا العام حوالي 5000 طالب وطالبة بمختلف برامجها، وتسعى الجامعة لتوفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مُجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التي تساعد على تخريج جيل جديد من الخريجين يُلبي طموحات واحتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وأضاف د. محمد الشناوي، أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزًا للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، وذلك من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، لفتح فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل المعرفي في كافة المستويات، بالإضافة إلي تجارب البحث العلمي المُشترك، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تسعى دائمًا لتقديم مستوى تعليمي مُتميز لجميع طلابها، من خلال اختيار أعضاء هيئة التدريس بخبرات أكاديمية وعملية مُتميزة في كافة التخصصات والمجالات، وذلك لربط التعليم والدراسة بالتدريب العملي؛ لتأهيل الطلاب لمُتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بمجال الإتاحة في التعليم العالي وتوفير أماكن للدراسة لكافة الطلاب المصريين، ولتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن جامعة الجلالة طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال العام الدراسي 2023-2022، ففي مجال العلوم الهندسية طرحت الجامعة برامج (التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية " الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، مجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، مجال علوم الحاسبات ويشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات "الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو)، مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ويشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، مجال التمريض (علوم التمريض)، مجال العلوم الإدارية والأعمال ويشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، ويتم منح شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة في برامج "التسويق، إدارة الأعمال، نظم معلومات")، مجال اللغات التطبيقية (برنامج اللغة اليابانية)، مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني)، مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).