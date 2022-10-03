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التعليم: أسعار الكتب المطورة من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى يجب سدادها

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:00 ص
التعليم: أسعار الكتب المطورة من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى يجب سدادها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة تسليم الطلاب الكتب الدراسية وخاصة فى المدارس الرسمية، كما ستيم متابعة تفعيل حصص المشاهدة فى المدارس حتى يتمكن الطلاب من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة خلال العام الدراسى الجديد.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم ربط تسليم طلاب المدارس الرسمية الكتب بالمصروفات الدراسية، خاصة فى الصفوف من السادس حتى الثالث الإعدادى، مشددة على تسليم الطلاب الكتب المدرسية مباشرة.
 
فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسعار الكتب المطورة من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى يجب على ولى الأمر سدادها لأنها مستحقات مالية يتم توريدها إلى الشركات التى قامت بطباعة الكتب وتأليفها.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.

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