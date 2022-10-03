التصديرى للصناعات الهندسية: نستهدف زيادة صادرات الأجهزة والأوانى المنزلية

كتب - إسلام سعيد

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، انضمام 13 شركة جديدة من مصر لبعثة HATS الأمر الذي يؤكد حرص المصانع على زيادة صادراتها وفتح الأسواق عبر البعثات التجارية التي ينظمها المجلس التصديري، مشيرا إلى أن نسخة 2022 من بعثة هاتس تشهد مطالب كبيرة للمشاركة فيها حيث وصل عدد المشتركين إلى 35 شركة.

وأضاف الصياد في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح بعثة هاتس، أن تحقيق استراتيجية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلا لكننا في حاجة إلى سياسة تعتمد على تحويل كافة المصنعين إلى مصدرين والتواجد في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للسلع الهندسية نجح في استقبال بعثة مستوردين ضمن HATS من 22 دولة بعدد يتجاوز 80 مشترى دولي لديهم قابلية لاستيراد السلع الهندسية المصرية، مشيدا بالجهود الكبيرة من التمثيل التجاري المصري وكافة الجهات المعنية بإنجاح بعثة هاتس

وأعلن المهندس شريف الصياد، عن عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين 35 شركة مصرية والمشترين الدوليين المشاركين في HATS، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية غدا للمصانع الهندسية لتعريف المشترين بالإمكانيات الصناعية الهندسية والتطورات الكبيرة في الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.