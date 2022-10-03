اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:25 م
أكرم القصاص
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التشيك تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:44 م
التشيك تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حثت وزارة الخارجية في التشيك، اليوم الإثنين، مواطنيها في روسيا على المغادرة؛ نظرا لما وصفته بتدهور الوضع الأمني لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
 
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن الوزارة حثت مواطنيها على التسجيل في نظام "دروزد" المعلوماتي الخاص بالمسافرين، وأن يمارسوا أقصى درجات الحذر وأن يتابعوا وسائل إعلام موثوقة في حال قرروا البقاء في روسيا مع ترتيب خطة خروج من البلاد في حالات الطوارئ.
 
كما نصحت الوزارة في بيانها مواطني البلاد بعدم السفر إلى روسيا.

التشيك

روسيا

الناتو

حلف الاطلسى

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