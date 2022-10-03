البيضة والحجر.. دجال يعترف بالنصب على المواطنين بالسحر في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

على طريقة الفنان أحمد زكي في فيلم "البيضة والحجر"، تخصص دجال وصديقه في النصب على المواطنين، وبيع أعشاب لهم، والظهور في قنوات غير مرخصة.

واعترف المتهم بالنصب على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والسحر، وبيع الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون اتخاذ اشتراطات طبية وترويجه لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مركز للعلاج "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه وضبط المذكور وبصحبته (المدير الإدارى ومسئول البث الرقمى) .. وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية "مجهولة المصدر"- 4 هواتف محمولة "خاصة بالتواصل مع العملاء وإدارة القناة على موقع "يوتيوب"- جهاز تابلت "خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة موقع "فيس بوك"- مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات الخاصة بالمركز المشار إليه- مبلغ مالى) وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين إحتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بنشاطهما غير المشروع بقصد تحقيق أرباح مادية.