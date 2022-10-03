البورصة إجازة رسمية يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.