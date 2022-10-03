وأوضح المكتب الأممي - وفق ما أوردته قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين، "أنه بالتعاون مع الشركاء رفعت من تجاوبها مع أزمة الفيضانات في باكستان، وأوصلوا مساعدات إلى 1.6 مليون شخص من المتضررين من الفيضانات بشكل مباشر".

كما لفتت الوكالة إلى تزايد حالات الإصابة بالأمراض في ولايتي "السند" و"بلوشستان" اللتان شهدتا أكبر نسبة دمار جراء الفيضانات منذ منتصف يونيو الماضي.

يشار إلى أن العديد من الدول ووكالات الأمم المتحدة أرسلت أكثر من 131 رحلة جوية تحمل مساعدات للناجين من الفيضانات في باكستان، فيما تشير السلطات الباكستانية إلى أن الفيضانات سببت خسائر في الاقتصاد تقدر بأكثر من 30 مليار دولار، كما تسببت في مصرع 1695 شخصا وتضرر منها 33 مليون شخص وتسببت في دمار مليوني منزل وتشرد مئات الآلاف من منازلهم إلى الملاجئ.