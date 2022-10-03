ارتفاع أسعار النفط مع اتجاه "أوبك بلس" لأكبر خفض فى الإنتاج منذ سنوات

كتبت -مروة الغول

ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى 82 دولارًا للبرميل في ظل مؤشرات تدل على اتجاه تجمّع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط إلى خفض إنتاجه بأكثر من مليون برميل يوميًّا خلال اجتماعه في الأسبوع الحالي، بهدف وقف تراجع سعر النفط وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وأشارت وكالة بلومبرج، إلى أن هذا الخفض إذا تم إقراره سيكون الأكبر منذ أوائل 2020، رغم أن ممثلي أوبك بلس قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الخفض الذي لن يتحدد قبل اجتماع وزراء طاقة أوبك بلس في فيينا غدًا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 2 % ليتجه السعر نحو تسجيل أول ارتفاع منذ ثلاث جلسات تداول.

وقال إيد مويا كبير محللي الأسواق في مجموعة أواندا جروب: "من المحتمل أن تكون دورة تراجع سعر النفط انتهت ... المتعاملون في سوق الطاقة كانوا يشعرون بالتشاؤم بشأن الصيف في ضوء المخاوف من التباطؤ العالمي، لكن هناك مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6 % إلى 81.54 دولارًا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات صباح اليوم، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للسوق العالمية بنسبة 2.5% إلى 87.25 دولارًا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.