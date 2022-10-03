احتفالية لتكريم قيادات طب أسرة إسنا بعد التسجيل في هيئة الاعتماد

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، فعاليات حفل لتكريم قيادات ومسئولى مركز طب أسرة إسنا، عقب التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حيث إن مركز طب أسرة إسنا من ضمن مراكز التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتخضع منشآت التأمين الصحى تحت ثلاث هيئات، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحى الشامل، حيث شهد مركز طب أسرة إسنا تحت قيادة الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد موسى مدير إدارة الرعاية الأولية بالأقصر، ومدير إدارة الجودة الدكتورة سارة تسجيل لمدة عام بنسبة 96.8%، ويعتبر من أعلى نسب تسجيل المراكز، حيث يقدم المركز الخدمات لأكثر من 520000 فرد، وذلك بقيادة مدير المركز الدكتور محمد حسنى محمد، ومنسق الجودة الدكتورة أميرة محسب عبد الله، ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتور الحسن محمد، ومدير الإدارة المالية بولس حلمى، ومدير رضا المنتفعين الدكتورة منة الله عبد الوهاب، ومسؤول السلامة الدكتورة نشوى الدالى، ومسئول مكافحة العدوى الدكتورة منى أحمد ماهر، ومسئول النظم والمعلومات الدكتورة رحاب حافظ، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة نسمه مصطفى حسين، ورئيس التمريض الدكتور أحمد محمود عمر.

ومن الخدمات التى يضمها مركز طب أسرة إسنا، مايلي:- (خدمة عيادات أطباء الأسرة – عيادات الأسنان – الباطنة – النساء والتوليد ومتابعة الحمل – عيادة الأطفال)، بجانب الخدمات الوقائية من طوارئ وتطعيمات وتنظيم أسرة ومتابعة حمل، بجانب الخدمات التشخيصية من المعمل والأشعة، حيث يعتبر مركز طب أسرة إسنا من أكبر مراكز محافظة الأقصر لما يضمه من خدمات علاجية وتشخيصية، والذي يضم أكثر من 520000 ألف فرد بجانب خدمات الإحالة من الوحدات والقرى .

وقام المركز بقيادة مدير المركز وفريق الإشراف، بتكريم 21 طبيبا من جميع التخصصات، و5 أطباء تخصص أسنان، و12 صيدلى و18 من فريق التمريض، و13 من قسم الأشعة والمعمل والملفات، و11 من الإداريين، و21 من فريق الأمن والعمال بالمركز، حيث شهد المركز فرحة الجميع بمناسبة الإحتفال، حيث أن نجاح المركز يعتبر نجاح فريق العمل ونجاح كل فرد داخل المركز، وجميع العاملين يقدمون أفضل خدمة للمواطنين.



إحتفالية لتكريم قيادات ومسئولى مركز طب أسرة إسنا



تكريم فريق التمريض داخل مركز طب أسرة إسنا



جانب من الإحتفالية داخل مركز طب أسرة إسنا



حفل لتكريم قيادات ومسئولى مركز طب أسرة إسنا



حفل مركز طب أسرة إسنا بعد التسجيل بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية



فعاليات الإحتفالية داخل مركز طب أسرة إسنا