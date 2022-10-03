اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:23 م
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي العام.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 3 ركاب بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



 


مدير امن الغربية

طنطا

انقلاب ميكروباص بالغربية

مستشفى المنشاوي بطنطا



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