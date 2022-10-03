اليوم السابع
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أول صور لنجاح تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات بـ12 قنطارا للفدان

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:01 ص
أول صور لنجاح تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات بـ12 قنطارا للفدان القطن قصير التيلة
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث بدأت عملية جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات على مساحة 1250 فدانا، حيث تم الانتهاء من حصاد نحو 250 فدان بالجنى الألى واليدوى؛ نظرا لعدم توفر عدد كافى من آلات الحصاد التي يتم استيرادها من الخارج.

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وبحسب المصادر فقد حققت التجربة الثالثة لجنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات نجاحا كبيرا، وأظهرت الصور التي ينفرد بها اليوم السابع مستوى الإنتاجية التي تفوق 12 قنطار للفدان، وهو يماثل الإنتاج العالمى لنفس النوعية من الأقطان مما يمهد لزراعة 50 ألف فدان الموسم المقبل وتوفير 3 مليارات دولار قيمة واردات مصر من منتجات الأقطان القصيرة مع تعميم التجربة والتوسع فى الزراعة.

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 وبحسب المصادر فإن الزراعات التى يشرف عليها الخبير المصرى الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير فى زراعة القطن من مركز البحوث، والتى مولتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حققت اكثر من 12 قنطار للفدان فيما حققت بعض المساحات إنتاجية أكبر من ذلك.

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وأضافت المصادر أنه سيتم نقل كميات القطن لحلجها في محلج أبو تيج بمحافظة أسيوط، ووزنها لتحديد بدقة حجم الإنتاجية المحققة من الزراعات، لافتة إلى أنه سيتم التوسع في زراعات الاقطان القصيرة العام المقبل بعد تحقيق الإنتاجية المطلوبة.

 

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القطن

قصير التيلة

شرق العوينات

القطن قصير التيلة

سعيد عبد التواب

قطاع الاعمال العام



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