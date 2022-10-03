أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

كتبت ـ منال العيسوى

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصار أكتوبر العظيم .

وأكد أمين عام المجلس في برقيته على الاعتزاز والفخر برجال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية في سبيل الحفاظ على كرامة الوطن واسترداد الأرض.

وتقدم أمين عام المجلس بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وأن يُعم الخير والاستقرار أرجاء الوطن الغالي .

كما بعث أمين عام المجلس ببرقيات تهنئة للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع القائد العام والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى النصر والعبور .