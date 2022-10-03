أسعار النفط تسجل 87.32 دولار لبرنت و81.59 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين ،87.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 81.59 دولار للبرميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا ستواجه مخاطر غير مسبوقة فيما يخص إمداداتها من الغاز الطبيعى هذا الشتاء، بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب، بما قد ينتهى بها الأمر إلى التنافس مع آسيا على الغاز السائل الذى يأتى عن طريق البحر ويتسم بندرته وارتفاع ثمنه.

وذكرت الوكالة - فى تقريرها ربع السنوي حول الغاز والذي أصدرته اليوم الاثنين، ونقلته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية - أن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى تقليل الاستخدام بنسبة 13% خلال فصل الشتاء في حال قطعت روسيا بالكامل إمدادات الطاقة.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أمس المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية، إلا إنها انخفضت خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة بلغت نحو 23% لخام برنت و25 % لخام غرب تكساس، وهي أول خسائر فصلية لها منذ أكثر من عامين.

وتلقت أسعار النفط دعماً من التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو خفض إنتاجها النفطي بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

اضطرابات الإمدادات بسبب الإعصار Ian الذي تسبب في توقف نحو 158 ألف ب / ي أو 9 % من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي بشكل مؤقت .

الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية ، وتراجع المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 1984 .

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021 ، مع ارتفاع الطلب المحلي بأكبر وتيرة له في نحو شهرين .

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من، استقرار مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عقدين ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

مخاوف ضعف الطلب على النفط المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم .

ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي ، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي .