اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:20 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الاثنين  كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 8 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ  4.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه. 
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 21 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 15 جنيه.
 
-رمان 12 جنيه
 
- البامية 25 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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