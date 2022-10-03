أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأثنين 3-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 3-10-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 877 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.6 مليون ورقة مالية بقيمة 915.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.71%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 36.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 150.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 623.2 ألف جنيه، 218.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 17.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 25.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.29%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.82%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.257 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.71%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 92.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.01%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 9.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 29.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.594 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.