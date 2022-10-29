300 جنيه شهريا.. موعد تطبيق زيادة رواتب العمال بالقطاع الخاص

محمد شرقاوى

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إنه سيتم تطبيق قرار زيادة رواتب عمال القطاع الخاص بمبلغ 300 جنيه من الشهر الجديد، مضيفا أن العبرة ليس بالماكينات والآلات المتاحة للصناعة ولكن العبرة بمن يقوم بإدارة هذه الماكينات وهو العامل ولابد أن يكون له حد أدنى من العيش الكريم للإبداع والإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنعين لن يجدوا عمالة جيدة مدربة حال عدم توافق مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة على تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الخاص الصناعي، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا القرار والحافظ على السعر المباشر للغاز.

كما أكد أن اتحاد المستثمرين، على قلب رجل واحد مع الرئيس السيسي ومشاركة الدولة في حل المشكلات الحالية لعبور الأزمة التي أضرت بالعالم أجمع نتيجة ظروف عالمية.

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف صائب، قائلا: «العبرة ليست بالسعر ولكن بتوافر الاعتمادات المستندية للمصنعين، ووجود الخامات والأدوات والقطع الغيار اللازمة للصناعات».

ولفت إلى أن البنك المركزي سيوفر عملة الدولار بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار قضي على السوق الموازية للجنيه.