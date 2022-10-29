اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 10:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على كرسي الملك الذهبي

السبت، 29 أكتوبر 2022 08:31 م
"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على كرسي الملك الذهبي الكرسى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل وزارة السياحة والآثار، حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة"، والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
 
هذا الكرسي هو أحد أدوات الحياة اليومية التي تم العثور عليها في المقبرة. يتضح من صِغر حجمه أن توت عنخ آمون استخدمه عندما كان طفلاً.
 
تُزين ألواح من رقائق الذهب ذراعي الكرسي التي مُثل عليها نباتات صحراوية، وتم نحت الأرجل على شكل أقدام أسد تنتهي بمخالب مصنوعة من العاج.
 
 
 
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

توت عنخ آمون

الملك الذهبي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة