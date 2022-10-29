انطلاق ماراثون دراجات "نصر أكتوبر" تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.. صور

كتب محمد أسعد

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتحاد المصري للدارجات، انطلق، اليوم، ماراثون دراجات " نصر أكتوبر" لكافة أفراد الأسرة من سكان مدينة ٦ أكتوبر الجديدة والذي يعد أول ماراثون دراجات بالمدينة والذي نظمه مجلس الأمناء بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تحت شعار " أكتوبر.. روح النصر والبناء."

وقد شارك بالماراثون ما يقرب من 500 متسابق من مختلف الفئات العمرية منهم 80 من لاعبي الاتحاد المصري للدراجات كما شارك بالماراثون عدد من أبناء أسر الشهداء، وذلك ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الوزارة تهدف من خلال رعايتها لهذا الماراثون وغيره من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة إلى تعزيز الوعى لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري وتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على زيارة الأماكن السياحية والأثرية المتنوعة ببلدهم وتعزيز الوعى السياحي والأثري لديهم، حيث تم تزويد الماراثون بالمواد الدعائية والنشرات السياحية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبها، أشارت شيماء بدوي عضو بمكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالجيزة إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتقديم الجوائز وشهادات التقدير والهدايا التذكارية للفائزين في الماراثون، كما قامت بتكريم عدد من أسر الشهداء عرفانا وتقديراً بالدور الذي بذلوه من أجل بلدنا الحبيب.

كما شارك عدد من ذوي الهمم في فعاليات الماراثون حيث أُقيم على هامش الماراثون مباراة الكرة الطائرة جلوس بين فريق الأكاديمية الرياضية بالملاعب المفتوحة وفريق السلام واللذان يعدان من الفرق التي تشارك في البطولات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لذوي الهمم.