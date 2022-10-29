10 معلومات عن تحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء أخضر للحفاظ على البيئة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على تحويل الميناء إلى ميناء نظيف خالى من التلوث تحت مسمى " ميناء أخضر" يحافظ على البيئة ليصبح الميناء الاول على مستوى الجمهورية خالى من التلوث.



ويقدم "اليوم السابع" معلومات عن ميناء الاسكندرية الاخضر والخطوات التى تقوم بها:

1- افتتحت هيئة ميناء الإسكندرية ثلاث معامل للقياسات البيئية مجهزة بأحدث الأجهزة المعملية والحقلية.

2- المعمل مجهز بأجهزة قياسات بيئة العمل.

3- المعامل هى الأولى على مستوى موانئ الجمهورية.

4- تحويل الميناء إلى ميناء نظيف ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات الرئيس نحو المحافظة على البيئة.

5- الميناء به كافة المقومات الفنية والتكنولوجية التى من شأنها دعم المنظومة البيئة المصرية.

6- تحويل الميناء إلى ميناء نظيف كجزء من المسؤلية القومية والعالمية للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والذى تلعب فيه الدولة المصرية دورًا رئيسيا بإستضافتها لمؤتمر المناخ COP27

6- تقوم المعامل بقياسات خاصة بجودة بيئة الهواء وفقا لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994.

7- المعامل تقوم بقياسات خاصة بجودة بيئة المسطح البحرى وفقا للملحق الأول من قانون البيئة، قياسات خاصة ببيئة العمل.

8- تحول ميناء الإسكندرية إلى ميناء أخضر يأتى على رأس أوليات الهيئة وهو أحد العناصر الرئيسية التى تحرص الهيئة على تضمينه فى كافة الدراسات والتخطيط لكل المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تشهدها حاليا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزير النقل

9- يجرى حاليًا التأهيل للحصول على شهادة المواصفة القياسية للمعامل Iso 17025 بعد أن تم الحصول على شهادة المواصفة القياسية للإدارة البيئية Iso 14001.

10- لتصبح بذلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى موضع الريادة بين موانئ الشرق الأوسط فى مجال الحفاظ على البيئة والجاذبة للاقتصادالأخضر.