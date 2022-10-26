اليوم السابع
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أكرم القصاص
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متعافي بصندوق مكافحة الإدمان يرسم "بورتريه" يحمل صورة محمد صلاح

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:08 م
متعافي بصندوق مكافحة الإدمان يرسم "بورتريه" يحمل صورة محمد صلاح بورتريه للاعب محمد صلاح
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " صورة "بورتريه" عبارة عن تحفة فنية يحمل صورة النجم العالمي "محمد صلاح"، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.
 
شعار الحملة التي أطلقها الصندوق  تحت عنوان  "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافر هاش .. أنت أقوى من المخدرات"، من إبداع وتصميم  أحد المتعافين بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمحافظة بورسعيد، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.
 
كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلق مرحلة جديدة من الحملة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان تحت عنوان  "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب، وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما الحملة ساهمت في زيادة الإقبال على الخط الساخن "16023"  للصندوق  لتلقي العلاج من الإدمان.

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