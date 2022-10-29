يوم الصدفية العالمي.. كيف يؤثر المرض الجلدي على صحتك النفسية؟

كتبت فاطمة خليل

الصدفية مرض جلدي مزمن شائع، وبمناسبة الاحتفال بيوم الصدفية العالمي اليوم 29 أكتوبر نتعرف على تأثير مرض الصدفية على الحالة النفسية للشخص، وتأثير هذا المرض على الجلد قد يشمل الأظافر والمفاصل، وعلى الرغم من أنه يمكن السيطرة على الصدفية بشكل فعال، إلا أنه للأسف لا يوجد علاج يمكن أن يعالجها بشكل كامل، لذا يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية أيضًا، بحسب موقع "Health".

حقائق عن الصدفية مرضى الصدفية لديهم آفات جلدية حمراء متقشرة وحكة، وعلى الرغم من أن أي جزء من الجسم يمكن أن يتأثر ، إلا أن بعض المواقع مثل مواقع الضغط وفروة الرأس وظهر الذراعين وأمام الساقين والظهر تكون أكثر عرضة.



تزداد الصدفية سوءًا في الشتاء على الرغم من أن بعض المرضى يعانون من تفاقم الصيف.



ما يقرب من نصف المرضى يعانون من إصابة في الأظافر وحوالي 10 % من المرضى يعانون من آلام في المفاصل.



قد يشمل علاج الصدفية الأدوية الموضعية والعلاج الضوئي والأدوية الجهازية اعتمادًا على شدة المرض وموقعه ومدى تأثير المرض على نوعية حياة المريض. مهما كانت الأدوية المستخدمة، يجب تناولها تحت إشراف طبيب الأمراض الجلدية ويجب على المريض المتابعة مع الطبيب بانتظام.



الارتباط بين الصدفية والصحة النفسية تنشط خلايا الجلد عن طريق الإجهاد والتوتر وتفرز بعض الهرمونات والمواد الكيميائية الالتهابية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالصدفية.



في الآونة الأخيرة، اعتمد الأطباء نهجًا شاملاً في علاج الصدفية لا يشمل الأدوية فحسب ، بل يشمل أيضًا تعديل نمط الحياة ، والتعامل مع التوتر وتخفيف وصمة العار حول المرض.



غالبًا ما يرتبط الإجهاد والصدفية ببعضهما البعض، حيث أن 80-90 % من المصابين بالصدفية يقولون إن الإجهاد يزيد الأمر سوءًا.



وأظهرت الأبحاث الحديثة أن الأشخاص الذين تعرضوا لحدث مرهق في العام الماضي هم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية.



يمكن أن يشعر الأشخاص المصابون بالصدفية أيضًا بالتوتر لذلك من المهم جدًا أن يتعلم الناس كيفية التعامل مع الإجهاد الناتج عن الصدفية.



كيفية التعامل مع التوتر الناتج عن الصدفية أظهرت الدراسات أن كلا من التأمل واليوجا يساعدان الناس على الاستجابة بشكل أفضل للعلاج.

عندما تكون الصدفية سيئة، يمكن أن تسبب القلق والاكتئاب.

