اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 06:59 م
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وصول 14طبيبا من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:25 م
وصول 14طبيبا من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين

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وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.
 
وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، إن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في مختلف التخصصات الطبيه، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.
 
وأضاف أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

شمال سيناء

وزارة الصحة

الجامعات المصرية

العريش

جامعة الازهر

جامعة الزقازيق

جامعة المنصورة

جامعة القاهرة



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