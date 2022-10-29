جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة لهم، الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتنطلق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31 ، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة؛ لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.