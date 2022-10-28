وزير التربية والتعليم يكرم 5 معلمين من بورسعيد خلال احتفالية يوم المعلم

بورسعيد - محمد عزام

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 5 من المعلمين الملهمين والمتميزين من بورسعيد وذلك خلال الاحتفالية الضخمة التي أقيمت أمس للاحتفال بيوم المعلم.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن تعليم بورسعيد قد رشح 5 معلمين لمسابقة التميز المهني للعام الدراسي "2021-2022" بعد فحص واعتماد ملفاتهم وفقا للمعايير التي حددتها الوزارة فى ذلك الشأن.

وأشارت وكيل الوزارة أن المعلمين المكرمين هم : وليد أبو زيد معلم خبير لغة انجليزية، جودى على محمد حراز معلم أول رياضيات، ولاء محمد بلبل السيد معلم أول أ فيزياء، إيمان محمد عبد السلام معلم أول لغة فرنسية، وهبة الله إيهاب السيد معلم علم نفس.

وقدمت الدكتورة هالة عبد السلام التهنئة للمعلمين المكرمين من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشيرة إلى أن هذا التكريم المستحق إنما يعيد للمعلم مكانته ويخلق المناخ التنافسي الشريف بين المعلمين للارتقاء بمستواهم المهني.

جاء ذلك بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام نائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بفندق الماسة بمدينة نصر.