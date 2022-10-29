وقالت وزيرة خارجية غانا -في كلمة ألقتها خلال اجتماع لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن الدولى الذى تستضيفه الهند بمدينة مومباى ويستغرق يومين- "إنه إذا عرفت دولة المكان الذى يأتى منه الإرهاب وتوفر لديها الدليل على ذلك، فإن هذه الدولة يكون لها كل الحق في التصرف إزاء ذلك، ونحن على سبيل المثال نعرف أن الهجمات تأتي من غرب إفريقيا، ولذلك فإننا نتصرف لمواجهتها وفقاً لذلك".



وأضافت "إذا كانت الدولة تعرف مصدر هذا الإرهاب، فإنه يكون لها كافة الحقوق في اتخاذ إجراء ضد الإرهابيين، ونحن نواجه مواقف مماثلة فى أفريقيا ، ونتخذ اجراءات لمواجهتها".