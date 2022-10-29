اليوم السابع
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نهاد أبو القمصان: اتولدت فى الوراق وكنت بمشى من بيتنا للمدرسة كيلو فى الأراضى الزراعية

السبت، 29 أكتوبر 2022 08:26 م
نهاد أبو القمصان: اتولدت فى الوراق وكنت بمشى من بيتنا للمدرسة كيلو فى الأراضى الزراعية نهاد أبو القمصان
كتب محمود راغب

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قالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النجاح لا يعرف الصدفة أو الحظ وأن الفشل هو أول طريق النجاح.
 
وأضافت، خلال فعاليات مؤتمر TEDx للمرأة، الأول من نوعه في مصر الذي يعقد تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ، ويشارك فيه 12 متحدثة مميزة من مختلف المجالات، "أن النجاح لا يعرف صدفة ولا حظ ولا واسطة متابعة: الواسطة قد تقصر المسافات لكنها ليست بالضرورة سبب النجاح".
 
وتحدث عن حياتها قائلة: اتولدت فى الوراق ووقت الطفولة كنت بمشى من بيتنا للمدرسة كيلو فى الأراضى الزراعية، والبنات وهم فى أولى إعدادى بيتخطبو وأبويا قال أبدًا لازم تكملى تعليم لحد الجامعة".
 
 
وقالت، إن اختيارها لكلية الحقوق كان فى وقت العائلة ليس فيها محامى وكذلك التدريب بعد فترة الكلية ليس له عائد مادى، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية الحقوق وعمرها 20 عاما.
 
 
 

القومى للمراه

تمكين المراه

نهاد ابو القمصان

المجلس القومى للمرأة



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