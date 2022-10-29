ننشر أسماء 8 عمال باليومية أصيبوا في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

حصل "اليوم السابع" على أسماء الـ 8 عمال باليومية أصيبوا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم في اتجاه نزلة طريق بلبيس – العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفواتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم في اتجاه نزلة طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

أسفر الحادث عن إصابة كلً من: عصام أحمد إبراهيم، 22 سنة، ووائل وليد طارق حامد، 20 سنة، وجلال أحمد أحمد جلال، 37 سنة، وصالح أشرف عامر، 20 سنة، وطارق وليد طارق، 25 سنة، وخالد عرفة، وأحمد الدويني أحمد جلال، ومحمد عبدالعزيز علي أبو السعود، مقيمين في محافظة الغربية، أصيبوا جميعًا إصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح وإصابات في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.