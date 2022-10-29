نائب محافظ قنا يواصل جولاته بالأسواق للاطمئنان على توافر السلع وضبط الأسعار

قنا صابر سعيد

واصل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولاته على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمدينة قوص للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بها، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، ومقارنتها بقائمة الأسعار الاسترشادية للسلع، و التى أقرتها مديرية التموين، رافقه احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

تفقد عمر، عدد من المجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية ، وأسواق بيع الخضروات والفاكهة بالمدينة، وشدد على أصحاب المحلات والبائعين بالأسواق بضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية ، والإعلان عنها، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع، وكعادته حرص نائب المحافظ خلال الجولة على الإطمئنان من المواطنين على مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار، وعدم المغالاه فى أسعار السلع المعروضة.

وقال نائب المحافظ، إن منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ (أمان) التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ المحافظة والوحدات المحلية، ومجمعات المصرية 2000، والبالغ عددها أكثر من 130 منفذ، أحدثت توازنًا فى أسعار السلع بالأسواق، حيث ساهمت فى زيادة السلع المعروضة مما أدى إلى خفض أسعار السلع الإستهلاكية ، موجها مسئولى التموين بتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والتى تحظى بدعم من قبل الحكومة، لافتا إلى أن القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخرا والخاصة بالحماية الاجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية، سوف تخفف على المواطنين من تحمل الأعباء خلال الفترة المقبلة فى ظل الأزمات العالمية التى يمر بها العالم والتى تنعكس على جميع الدول.

وناشد عمر، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588.



جانب من جولة نائب المحافظ



جانب من جولة نائب المحافظ



جانب من جولة نائب المحافظ (5)



جانب من جولة