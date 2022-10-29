مش لإنقاص الوزن فقط.. شرب ماء الليمون بيقوي المناعة ويمنع حصوات الكلى

من بشرة متوهجة إلى إنقاص الوزن يمنحك شرب ماء الليمون فى الصباح بالعديد من الفوائد الصحية، فهو مشروب منعش ويرتبط شرب ماء الليمون بشكل ملحوظ بالنظام الغذائي القلوي، الذي يفترض أن تناول الأطعمة القلوية يمكن أن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني لدينا ويمنع مجموعة كاملة من الأمراض، على الرغم من أن عصير الليمون يحتوي على درجة حموضة منخفضة بشكل طبيعي ويعتبر حامضيًا قبل تناوله ، إلا أنه في الواقع قلوي بعد الاستهلاك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
يدعم نظام المناعة الصحيهل تبحث عن فيتامين ج أثناء موسم البرد والإنفلونزا؟ يحتوي عصير ليمونة واحدة على 18 مجم من فيتامين سي ، يحتاج البالغون ما بين 75 و 130 مجم من هذا الفيتامين حسب جنسهم ومرحلة حياتهم.
إن بدء اليوم بفيتامين سي الموجود في عصير الليمون يساعد في الدفاع المناعي للجسم ، في حين أن كوبًا واحدًا من ماء الليمون لن يلبي على الأرجح 100٪ من احتياجاتك اليومية ، إلا أنه يبدأ يومك ببداية الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية المهمة.
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