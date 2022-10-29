مسئول إماراتى لـ"اليوم السابع": مصر قوة العرب وعمقهم الاستراتيجى ودعمها ضرورى

إيمان حنا

أكد على ميحد السويدى رئيس المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة بالإمارات، أن مصر هي قوة العرب وعمقهم الاستراتيجى وستظل، مضيفا: "نحن جميعا نشعر أن مصر أم العرب ودعمها ضرورى وواجب على كل عربى، فبدون مصر العرب فى حالة ضعف، فلها ثقل سياسي يحفظ التوازن الإقليمى، وأية مشكلة بالوطن العربى لا تُحل دون تدخل مصر،

أضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر غنية بمصادر الثروة والطاقة البشرية ورواد الفكر والثقافة والعلم".

وبالنسبة للعلاقات الثقافية التى تجمع مصر ودولة الإمارات، قال السويدى ، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع": "بالنسبة لنا الثقافة بدأت من مصر، سواء معلمين ورواد الفكر والصحافة والفن عملوا على تأسيس قطاع الثقافة فى الإمارات، وهى علاقات فى تطور ونمو مستمر"، مؤكدا أن ما يجمع البلدين علاقات أخوية تاريخية امتازت بالدعم المتبادل والوحدة فى المواقف الصعبة، فكانت مصر خير سند للإمارات، والإمارات أيضا خير سند لمصر.

وعلى الصعيد السياسى، أشار ميحد إلى أن الرئيس السيسى قد أعاد ترتيب علاقات مصر مع دول العالم، مؤكدا أنه فلا خوف على مصر في ظل قيادة الرئيس السيسى.

يذكر أنه قد اختتمت، أمس الجمعة، احتفالية "مصر والإمارات..قلب واحد"، والتى نظمتها حكومتا الدولتين احتفاءً بمرور 50 عاماً على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، واستمرت الفعاليات مدة ثلاثة أيام، ركزت على استعراض العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.