مدير مصنع مكرونة يعترف بإدارته بدون ترخيص وحجب 25 طن دقيق عن البيع في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير مصنع لإنتاج المكرونة، بعد ضبطه خلال حملة لضباط مباحث التموين بالجيزة، أن المصنع يتم إدارته بدون ترخيص، وذكر أنه يخزن كميات كبيرة من المنتجات وأطنان من الدقيق، لبيعها بالسوق السوداء.

وتحفظ رجال المباحث على كمية من الدقيق، بلغ وزنها 25 طنا، بالإضافة إلى 2 طن مكرونة بدون بيانات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل مدير المصنع إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حجب مدير مصنع لكميات من الدقيق والمكرونة عن البيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط مدير المصنع، وضبط بحوزته كمية قدرها (25 طن دقيق أبيض "عينى" – 2 طن مكرونة معبأة داخل شكائر بدون مستندات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.