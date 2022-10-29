اليوم السابع
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محمد السويدى: تحرير سعر العملة يساهم فى دعم الصناعة

السبت، 29 أكتوبر 2022 07:58 م
محمد السويدى: تحرير سعر العملة يساهم فى دعم الصناعة محمد السويدي
أحمد عرفة

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قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعة في مصر منذ 200 سنة، موضحا أن تحرر سعر العملة يجعلك تعمل من جديد كما كنت في السابق، ويدعم الصناعة، ويجعلنا نعود لكفاءة الإنتاج، وهناك مكينات جديدة ستأتى وبالتالي يساهم في زيادة الإنتاج.
 
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الرخصة الذهبية ستساهم في دعم الاستثمار والصناعة فى مصر، موضحا أن الدولة أنشأت مدن صناعية ومدن جديدة وطرق وكل هذا يساهم فى دعم الصناعة.
 
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، أن عجلة الصناعة ستسير بعد شهرين أو ثلاثة، بعد زيادة الإنتاج، موضحا أن زيادة القطاع الخاص لأجور العاملين سيتم بعد الإفراج عن البضائع المتواجدة فى الموانئ كى تستمر المصانع في العمل وتزيد إنتاجها.

مصر

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