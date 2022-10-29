محافظ الوادي الجديد يلتقي لاعبي فريق مركز شباب الخارجة ويحفزهم على الفوز اليوم

الوادي الجديد- فريق المحافظات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، فريق مركز شباب الخارجة المتأهل لنهائي دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بحضور بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بمقر إقامته بالقاهرة قبل مباراته المنتظرة مساء اليوم على ملعب إستاد القاهرة الدولي أمام فريق مركز شباب البارامون من محافظة الدقهلية.

وحرص الزملوط خلال اللقاء على دعم لاعبي الفريق وحثهم على التحلي بالروح والأخلاقيات الرياضية، وتحقيق حلم المحافظة بحصد البطولة لأول مرة، مثمنًا الجهد والتمثيل المشرف للفريق والجهاز الفني خلال أدوار البطولة.

وتقام المباراة النهائية فى دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، والمقرر أن يجمع بين فريقى مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد ومركز شباب البرامون بالدقهلية.

وتوج مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» على النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية»، والنسخة الثامنة حصل عليها مركز شباب سنتريس"المنوفية".

وكانت مباريات الدور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة، قد أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.