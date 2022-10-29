محافظ أسوان يفاجئ معهد الأورام لمتابعة منظومة العمل

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمركز ومعهد الأورام لمتابعة منظومة العمل وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وآلية تقديم الخدمة الطبية بالجودة العالية المطلوبة بعد إدراج المعهد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

جاء عقب ورود شكاوى من بعض المواطنين عن تأخر صرف العلاج المجانى الخاص بهم نظراً لعدم صدور قرار التأمين الصحى.

وكان فى استقباله الدكتور محمد شوقى مدير عام المركز، وقد أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تقديم التسهيلات الممكنة لسرعة صرف الأدوية المعالجة لحالات الإصابة بالأورام لأهمية العامل الزمنى فى برنامج العلاج، مع تخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم كجانب إنسانى فى المقام الأول، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ مظلة واشستراحة للمرضى وأسرهم من خلال التنسيق مع شركة الإعلانات لحمايتهم من حرارة الشمس.

كما كلف بالتدخل الإنسانى لمبادرة الناس لبعضهم فى توفير الأدوية والمكملات الغذائية، مع إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقومسيون الطبى وذلك بالتنسيق مع معهد الأورام ضمن جهود المبادرة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للأسر والأفراد الغير قادرين، وأثناء تفقده لأقسام وغرف الحالات المحجوزة.

كما استفسر المحافظ عن العيادات الخارجية من المرضى المتواجدين عن مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المعهد حيث أشادوا بجودة الخدمة والنظام فى آلية العمل، مع المعاملة الطيبة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شوقى بأن معهد الأورام تم إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تبلغ قدرته الاستيعابية 42 سريرا، و6 أسرة رعاية مركزة، و23 كرسى خارجى كيماوى، و3 آسرة للطوارئ، و10 عيادات خارجية، و2 غرفة عمليات لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لأكثر من 100 ألف متردد من الحالات المرضية منها 46 ألف خدمة فى العيادات الخارجية، فيما تم إجراء 1409 عملية جراحية.

كما قدم قسم الأشعة المقطعية خدماته لـ 5 ألاف و953 حالة، وتردد على قسم الرنين 3149 حالة، بينما تم تردد 16 ألف و86 حالة على قسم العلاج الإشعاعى، و2337 حالة على الأشعة العادية، و6857 حالة لتلقى أشعة الموجات فوق الصوتية، و2943 حالة على القسم الداخلى، و2450 حالة بالطوارئ، و90 ألف و695 بالمعامل، و6977 حالة بالعلاج الكيماوى، و763 حالة بأشعة المسح الذرى، مشيراً بأنه تردد السيدات على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة نحو 7 ألاف و904 سيدة حيث تم تقديم الفحص الطبى اللازم لهم، بجانب إجراء 2370 عملية جراحية لمنع قوائم الإنتظار، مع تطعيم 5220 مواطن لمجابهة فيروس كورونا، فضلاً عن تنظيم 7 قوافل طبية خلال العام الحالى.